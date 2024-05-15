Глава ЦИК РФ представила проект логотипа единого дня голосования

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова продемонстрировала на заседании комиссии проект официального логотипа предстоящего в сентябре текущего года единого дня голосования. Об этом сообщает ТАСС.

На новом логотипе белым цветом на красно-синем фоне изображена надпись «8 сентября 2024», а над ним написано «Единый день голосования». Прежний вариант был изображены в виде латинской буквы V, выполненной в цветах российского триколора. Он использовался на прошедших в марте выборах президента РФ и во время единого дня голосования 2023 года.

Комментируя проект нового логотипа, Памфилова отметила, что предыдущий вариант стал очень мощным объединяющим символом поддержки российских военных.

Единый день голосования в 2024 году приходится на 8 сентября, в его рамках планируется проведение 3,5 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов более чем в 80 регионах РФ.

До этого Госдума приняла поправки, запрещающие лицам, признанным иностранными агентами, участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов. Доктор философских наук, профессор Высшей школы экономики, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Леонид Поляков считает, что такое решение отвечает поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче обеспечения в России «полноценного электорального суверенитета».

Ранее сообщалось, что выборы глав трех регионов пройдут в сентябре.