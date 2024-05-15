Зейн Малик рассказал, за что его забанили в Tinder

Британский певец Зейн Малик рассказал, за что его забанили в приложении для знакомств Tinder. Артиста цитирует журнал Nylon.

По словам Малика, попытки познакомиться в Tinder оказались «не очень успешными». Пользовательницы приложения не верили, что это действительно он, и «один или два раза» его профиль блокировали.

«Меня спрашивали: «Почему ты используешь фотографии Зейна Малика?» — вспоминает 31-летний артист.

У экс-вокалиста One Direction есть трехлетняя дочь от предыдущих отношений с моделью Джиджи Хадид. Недавно Малик заявил, что еще ни разу не был влюблен после отношений с Хадид. Однако в чувствах и любви к ней он тоже сомневается.

«Ты смотришь на это новыми глазами и думаешь: «Может быть, я на самом деле не был влюблен?» — заявил Малик.

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