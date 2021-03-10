В Госдуме в первом чтении одобрили закон о «нечаянной» коррупции

Депутаты Государственной думы рассмотрели и одобрили в первом чтении законопроект, который освобождает некоторые категории госслужащих от ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, если такое нарушение произошло по независящим от них обстоятельствам.

Согласно законопроекту № 1078992-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования мер ответственности за коррупционные правонарушения», чиновники, судьи, прокуроры и военнослужащие не будут наказаны, если нарушили закон при наличии независящих от них обстоятельств. Среди таких перечислены стихийные бедствия, боевые действия, забастовки, теракты и массовые заболевания.

Под действие этого законопроекта не будут подпадать регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также дача взятки самим чиновником, судьей и т.д. При этом нарушивший закон человек будет обязан в течение месяца устранить последствия своих нарушений.

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