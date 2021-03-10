В Госдуме предложили отменить НДФЛ при ежегодном доходе менее 204 тысяч рублей

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов предложил новую прогрессивную шкалу НДФЛ: она освобождает от подоходного налога россиян, чей ежегодный доход меньше 204 тысяч рублей (17 тысяч рублей в месяц). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Для остальных категорий налог увеличивается в зависимости от дохода: от 204 тысяч рублей до 5 миллионов рублей — 13%, от 5 до 10 миллионов рублей — 15%, от 10 до 100 миллионов — 1,3 миллиона и 25% от суммы свыше 10 миллионов рублей, больше 100 миллионов — 23,8 миллиона рублей и 35% от суммы выше 100 миллионов.

«Реализация предлагаемой системы налогообложения позволит не только повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения, смягчить социальное неравенство, но и увеличить налоговые поступления», — говорится в пояснительной записке.

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