Госдума приняла закон о снятии ограничений для госслужащих

Госдума на пленарном заседании в среду, 10 марта, приняла закон, которым снимаются ограничения по возрасту для госслужащих, назначаемых на должности президентом РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующий законопроект вносит изменения в закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации». В пояснительной записке говорится, что этим законом установлен предельный возраст пребывания на госслужбе — 65 лет.

В документе указано, что госслужащему, достигшему 65-летнего возраста и замещающему должность категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет.

Авторы указывают, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы названное возрастное ограничение не распространяется.