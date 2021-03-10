BioNTech и Pfizer планируют произвести до 3 млрд доз вакцины от COVID-19

Генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин рассказал о совместных с Pfizer планах немецкой компании по производству препаратов от коронавируса нового типа. Об этом сообщает Bloomberg TV.

По его словам, компании намерены наращивать производственные мощности.

Он уточнил, что в 2022 году BioNTech и Pfizer хотят выпустить до трех млрд доз вакцин.

«В принципе, мы могли бы и дальше увеличивать производственные мощности», — сказал Шахин.

Гендиректор также уточнил, что компании уже заключили соглашение, в рамках которого ожидается поставка препарата в размере 1,3 млрд доз.

Агентство отмечает, что Pfizer ожидает, что выручка от продажи препарата в 2021 году составит $15 млрд.

Ранее стало известно, что российский препарат «Спутник V» обогнал по популярности Pfizer.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 118 млн заболевших, свыше 93,7 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».