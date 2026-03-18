Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Новые ограничения защитят россиян от займов «до зарплаты»

Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В России вводятся ограничения для микрозаймов, заемщикам лимитируют количество дорогих микрозаймов и введут период охлаждения. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что новые ограничения будут направлены на снижение долговой нагрузки граждан и повышение прозрачности рынка. Федеральный закон № 545, принятый Государственной думой в конце прошлого года, предусматривает поэтапное ужесточение правил работы микрофинансовых организаций (МФО). Согласно законодательной новелле, первые изменения вступят в силу с 1 апреля.

Так, в апреле будет ограничена переплата до 100% от суммы долга, вместо прежних 130%. Кроме того, будет введен период охлаждения. После введения которого МФО не смогут выдавать новый займ сразу после погашения предыдущего.

Также ограничения коснутся количества дорогих займов. С 1 октября 2026 года по 31 марта 2027 года заемщик не сможет оформить новый кредит с полной стоимостью более 200% годовых, если у него уже есть два непогашенных займа с аналогичной или более высокой ставкой.

До этого финансовый эксперт Татьяна Волкова рассказала «Газете.Ru», какая цель у ограничений по микрозаймам.

Ранее стало известно, что россияне будут чаще брать микрозаймы в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!