Собянин заявил, что масочный режим в Москве может сохраниться и после весны

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правило масочного режима может сохраниться на территории столицы и после весны. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на тот же срок может быть сохранено ограничение на проведение массовых мероприятий в городе.

«Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе–феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной», — сказал Собянин.

Он подчеркнули, что московские власти ориентируются на темпы вакцинации и уровень коллективного иммунитета в вопросе коронавирусных ограничений.

Ранее Собянин рассказал, что более 50% бывших ковидных стационаров в столице вернулись к плановой работе.

В России выявили более 4,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».