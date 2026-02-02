СМИ назвали число упомянутых жертв в документах по делу Эпштейна

В материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна обнародованы полные имена 47 потерпевших. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно публикации, проведенная проверка показала, что 43 имени остались неотредактированными в файлах, обнародованных правительством в пятницу, при этом полные имена нескольких женщин встречались в материалах более 100 раз.

Как пшиет WSJ, материалы также содержат более 20 имен несовершеннолетних и другие личные данные, позволяющие легко их найти.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. В этих материалах в том числе фигурирует президент Франции Эммануэль Макрон. Согласно документам, он вел тайную переписку с Эпштейном через посредника с 2016 года.

Кроме того, в файлах Эпштейна три тысячи раз упоминается американский лидер Дональд Трамп. В частности, его имя всплыло в деле об изнасиловании 13-летней девочки.

Ранее в файлах Эпштейна нашли переписку с министром из Словакии.