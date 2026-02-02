Размер шрифта
Каллас заявила о необходимости развивать международный порядок

Каллас: есть мнение, что основанный на правилах миропорядок всегда был иллюзией
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Есть мнение, что миропорядок, основанный на правилах, является иллюзией, и сильный может забрать все, что хочет. Об этом заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас во время выступления на конференции по безопасности в Осло, передает ТАСС.

«Есть такой аргумент, есть мнение, что миропорядок, основанный на правилах, — это иллюзия. Это всегда был закон джунглей — у кого сила, тот возьмет все, что хочет. Но даже в джунглях животные сотрудничают, и я считаю, что мы должны развивать международный порядок со странами, которые его хотят», — сказала она.

Основанный на правилах миропорядок для маленьких стран — это то, что их защищает и если он не работает, у них нет прикрытия, подчеркнула Каллас.

В январе немецкая газета Berliner Zeitung писала, что президент США Дональд Трамп, создав «Совет мира», сказал «да» многополярному миру, появления которого годами требовали Россия и Китай.

Ранее в Германии призвали искать новых союзников на фоне ухудшения отношений с США.
 
