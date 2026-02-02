Размер шрифта
Медведев назвал одно из важных достоинств Трампа

Медведев: одно из важных достоинств Трампа — это то, что он не русофоб
Global Look Press/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал одним из достоинств американского президента Дональда Трампа то, что он не является русофобом. Об этом пишет ТАСС.

По словам Медведева, он читает в соцсетях военкоров и политиков.

«Веселые вещи пишет Дональд Трамп, я с удовольствием читаю. Я могу сказать, что как минимум у него есть два достоинства — у нынешнего президента США. Во-первых, он не русофоб, это точно. И второе, он довольно веселый парень. Так что как минимум с ним не соскучишься», — сказал он.

По его словам, Трамп стремиться остаться в истории миротворцем. Зампред Совбеза также высказал мнение о том, что при Трампе российско-американские контакты стали намного более продуктивными. И это «идет на пользу делу».

В этом же интервью Медведев подчеркнул, что ему бы хотелось достижения целей спецоперации «как можно скорее». Он напомнил, что цели, заявленные президентом России Владимиром Путиным, остаются неизменными за исключением нюансов.

Ранее министр обороны Германии одной фразой описал роль Трампа в переговорах по Украине.
 
