Россиянин, забравший деньги у «похищенного» красноярского подростка, задержан

Молодого человека, который, предположительно, забрал деньги у «похищенного» красноярского подростка, поймали. Об этом сообщает Следком.
По данным следствия, мужчине 22 года. Юноша получил от второй фигурантки разбирательств рюкзак с купюрами, которые ей передал пострадавший школьник.
«Она, по словам адвоката, так растерялась, что забыла внутри паспорт и личные вещи», – сообщается в публикации.
Как рассказал сам задержанный, рюкзак он оставил в условленном месте и ушел.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. В скором времени ему изберут меру пресечения. Известно, что фигурант приехал в Красноярск из Сургута.
О похищении школьника стало известно 21 января. Позже выяснилось, что несовершеннолетний стал жертвой мошенников. С помощью предполагаемой сообщницы аферистов он опустошил сейф родителей и поехал с ней на съемную квартиру.
Тем временем родителям школьника стали поступать требования выкупа. Вскоре полицейские нашли юношу и девушку, последнюю задержали.
