Россиянин, забравший деньги у «похищенного» красноярского подростка, задержан

СК: задержан курьер, который забрал деньги у подростка из Красноярска

Молодого человека, который, предположительно, забрал деньги у «похищенного» красноярского подростка, поймали. Об этом сообщает Следком.

По данным следствия, мужчине 22 года. Юноша получил от второй фигурантки разбирательств рюкзак с купюрами, которые ей передал пострадавший школьник.

«Она, по словам адвоката, так растерялась, что забыла внутри паспорт и личные вещи», – сообщается в публикации.

Как рассказал сам задержанный, рюкзак он оставил в условленном месте и ушел.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. В скором времени ему изберут меру пресечения. Известно, что фигурант приехал в Красноярск из Сургута.

О похищении школьника стало известно 21 января. Позже выяснилось, что несовершеннолетний стал жертвой мошенников. С помощью предполагаемой сообщницы аферистов он опустошил сейф родителей и поехал с ней на съемную квартиру.

Тем временем родителям школьника стали поступать требования выкупа. Вскоре полицейские нашли юношу и девушку, последнюю задержали.

Ранее в Петербурге пропал девятилетний мальчик.