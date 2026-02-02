Москвичи заметили необычное оптическое явление над городом

Жители Москвы утром в понедельник стали свидетелями редкого атмосферного явления — солнечного гало. Об этом сообщает Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

На снимках, опубликованных жителями различных районов города, заметны светящиеся дуги вокруг Солнца, а на одном из кадров — замкнутое светящееся кольцо.

Солнечное гало — атмосферное оптическое явление, которое предстает в виде световой дуги, опоясывающей Солнце. Оно появляется в верхних слоях атмосферы, где лучи света преломляются и сияют в результате контакта с маленькими ледяными кристаллами.

30 января ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что жители Подмосковья и окрестных районов смогут наблюдать «три солнца» на фоне аномальных морозов.

В середине декабря в небе над Москвой также наблюдалось солнечное гало, возникшее на фоне холодов. Подобное явление можно увидеть в любое время года, однако наиболее эффектно оно выглядит зимой, при морозе и повышенной влажности.

Ранее врач заявил, что недостаток солнца зимой может усугубить панические атаки.