Алаудинов рассказал о единственной мечте

Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал о своей единственной мечте. Его слова приводит Telegram-канал «Россия — страна героев!».

«Моя единственная мечта — победить наших врагов. Сделать Россию сильной», — сказал Алаудинов.

Генерал заявил, что хочет, чтобы народы в России объединились еще больше и осознали братство. По его словам, жители РФ должны понять, что «мы друг без друга никто, и что у нас нет будущего друг без друга».

Алаудинов отметил, что независимо от того, на какой службе или должности находится человек, если он не работает на благо России, для него он является врагом.

В ноябре прошлого года Апти Алаудинов заявил, что Россия уже победила в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. При этом глава спецназа «Ахмат» признал, что предстоит еще «много сделать» для того, чтобы оформить победу «де-юре».

До этого Алаудинов также заявлял, что любит украинский народ и жалеет его. Он подчеркнул, что говорить плохо о всех жителях Украины нельзя. По его словам, в стране остаются люди, которые являются врагами украинского народа больше, чем кто бы то ни был, намекнув на киевских властей.

Ранее Алаудинов назвал преемника Зеленского.