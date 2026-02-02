Размер шрифта
В МДМ вернется мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой!»

Премьера мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой!» пройдет 11 апреля
Компания Дмитрия Богачева «Бродвей Москва» вернет на сцену театра МДМ спектакль «Ничего не бойся, я с тобой!». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе театральной компании.

Премьера мюзикла пройдет 11 апреля. Показ спектакля продлится несколько месяцев.

Сюжет постановки разворачивается в середине 80-х. Перед главными героями стоит выбор: быть счастливым или успешным, следовать навязанным ожиданиям или оставаться верным себе. Режиссер проекта Михаил Миронов, а хореограф-постановщик — Ирина Кашуба. Музыкальным руководителем спектакля стал лауреат премии «Золотая маска» Евгений Загот.

В пресс-службе отмечается, «Ничего не бойся, я с тобой!» был одним из главных театральных событий страны в период с 2022 года по 2024 год. За два сезона показов его посмотрело более 1,2 миллиона человек. С таким результатом мюзикл вошел в Книгу рекордов России. Сборы спектакля превысили 3,4 миллиарда рублей.

Ранее Юрий Грымов сравнил «Вишневый сад» Чехова с кипятком.
 
