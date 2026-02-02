Расследованием крушения самолета в Орске займется МАК

Крушение учебного самолета в Орске классифицировано как авиакатастрофа. Ее расследованием будет заниматься межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации, сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточняется, самолет принадлежал Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации.

»Росавиация классифицировала произошедшее событие, как катастрофу. Расследованием ее причин займется МАК с участием Приволжского МТУ Росавиации. На место катастрофы вылетают руководитель агентства Дмитрий Ядров и ректор СПбГУ ГА Юрий Михальчевский», — говорится в посте.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что причиной происшествия могло стать сваливание. Это ситуация, когда воздух неправильно обтекает крыло: самолет начинает трясти и управление теряется. Часто это бывает следствием ошибочных действий пилота.

Самолет совершал учебно-тренировочный полет. В результате крушения учебного самолета Diamond не выжили три человека — два курсанта и инструктор. Спасатели МЧС, прибывшие на место ЧП, возгорания не обнаружили. Обстоятельства трагедии выясняются.

По информации SHOT, борт пропал с радаров около 10:40 по московскому времени. Позже обломки двухместного самолета, принадлежащего Ленинградской академии имени Новикова, обнаружили в поселке Джанаталап, который входит в состав городского округа города Орска.

Ранее в Подмосковье легкомоторный самолет с двумя людьми врезался в сугроб после посадки.