США впервые почти за четыре года поставили в Россию украшения

В ноябре прошлого года США возобновили поставки ювелирных изделий в Россию, которые не поступали на рынок почти четыре года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

В ноябре США экспортировали в Россию ювелирные изделия на сумму $322,5 тыс. В последний раз поставки в страну осуществлялись в феврале 2022 года на $1,8 млн .

По итогам неполного 2025 года крупнейшими импортерами украшений из США стали Гонконг ($2,4 млрд), Швейцария ($1,3 млрд ), Индия ($952,3 млн), Япония ($611,3 млн) и Великобритания ($595,4 млн).

Согласно данныи американской статистической службы, в ноябре Россия поставила в США максимальное за последние три с половиной года количество медицинских приборов. В ноябре закупки таких товаров составили максимальные с марта 2022 года $216,7 тыс. В месячном выражении поставки увеличились в три раза, в годовом почти в четыре раза.

Ранее США увеличили импорт мороженого из России до максимума за три года.