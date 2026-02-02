У побережья Крыма произошло землетрясение

В Азовском море рядом с Крымом зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в акватории Азовского моря недалеко от Крыма. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре.

По данным сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 км. Эпицентр землетрясения находился примерно в 78 км от Керчи и в 35 км от города Щелкино. Информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала.

Накануне в юго-западной части Тихого океана у побережья Королевства Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. По данным EMSC, толчки произошли в 20:59 (23:59 мск) в 112 км к северо-востоку от столицы Нукуалофа, где проживают около 22,4 тыс. чел. Очаг землетрясения находился на глубине 12 км.

В конце января у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2, ставшее третьим за день. Эпицентр находился в 189 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 48 км. До этого в регионе были зафиксированы землетрясения магнитудой 5,7 и 5,5. Эпицентр толчков находился в 200 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 46,5 км.

Ранее вулкан Шивелуч на Камчатке вновь выбросил столб пепла на несколько километров.