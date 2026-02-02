Размер шрифта
В Саратовской области семилетняя девочка разбилась, упав с качелей

Девочка не выжила, упав с домашних качелей в Саратовской области
РИА Новости

В Саратовской области девочка не выжила, упав с домашних качелей. Об этом сообщает СУ СКР по области и прокуратура региона.

Инцидент произошел 1 февраля в частном доме на улице Крупской в селе Малиновка Аркадакского района. Семилетняя девочка упала с качелей и перестала подавать признаки жизни, получив при падении несовместимые с жизнью травмы.

По поручению руководителя регионального СУ СК Дмитрия Костина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Следователи осмотрели место происшествия, назначены экспертизы, обстоятельства ЧП устанавливаются.

Проверку также проводит районая прокуратура. Сотрудники ведомства дадут оценку исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних и при наличии оснований примут меры реагирования.

Ранее в Краснодаре пятиклассница шла в школу и упала в отрытый люк, присыпанный снегом.
 
