Что за праздник День сурка и зачем в Северной Америке придумали грызуна-метеоролога

Откуда взялся праздник День сурка, когда и как его отмечают в 2025 году

Каждый год в начале февраля мир отмечает День сурка — праздник, зародившийся в XIX веке в США и Канаде и со временем ставший популярным в других странах. Он связан с традицией предсказания погоды и считается символом ожидания весны. «Газета.Ru» углубилась в историю этого необычного праздника, его традиции и узнала интересные факты, которые помогут понять, почему День сурка так полюбился не только в Северной Америке, но и по всему миру.

Когда отмечают День сурка

Дата Дня сурка соответствует времени, когда зимние холода на североамериканском континенте начинают ослабевать и люди начинают ждать прихода весны.

2 февраля ежегодно отмечают День сурка

В крупных американских городах, таких как Питтсбург и Филадельфия, проходят массовые мероприятия — парады, концерты и различные выставки. Один из самых известных — праздник в городке Панксатони (штат Пенсильвания), где живет знаменитый сурок Фил .

История Дня сурка: как появился праздник

Корни Дня сурка следует искать в Древнем Риме, жители которого 2 февраля отмечали День ежа. Такую дату римляне выбрали не случайно: 2 февраля находится посередине между зимним и весенним солнцестоянием. Хотя настоящая весна к этому времени еще не наступает, по календарю «экватор» зимы уже пройден.

Позже традицию переняли народы Западной Европы. Люди определяли, когда придет тепло и закончится зима, наблюдая за поведением диких животных, пробуждающихся после зимнего сна. В северной Германии, например, погоду предсказывали по поведению медведя, а в других регионах — ежа или барсука.

В Соединенные Штаты и Канаду сам праздник, а также традиции, связанные с предсказанием погоды, привезли немецкие поселенцы в XVIII веке, однако обычаи пришлось немного адаптировать к новым условиям. Поскольку ежей и барсуков они на тот момент не встретили на новом континенте, то решили сделать символом праздника сурков. Эти грызуны встречаются практически в каждом лесу как в США, так и в Канаде.

close Сурок Фил Bao Dandan/Xinhua/Global Look Press

Со временем традиция предсказывать погоду с помощью диких сурков распространилась по всему континенту, и в американском городке Панксатони был основан «Клуб сурка» (англ. The Punxsutawney Groundhog Club), объединяющий более 30 тыс. фанатов зверька по кличке Фил.

в 1886 году День сурка стал официальным праздником в США и Канаде

Родной город сурка-метеоролога Фила, Панксатони, стал известен как «всемирная столица погоды».

Интересно, что сурки в штате Пенсильвания выходят из спячки как раз в районе 2 февраля видимо, с этим также связан выбор места для открытия «Клуба сурка». Но чем севернее регион, тем позже просыпается грызун.

Традиции празднования

Традиции Дня сурка в основном заключаются в наблюдении за сурком и его поведением. Это представление с предсказанием от симпатичного грызуна стало основным элементом праздника, вокруг него проводятся остальные мероприятия. Накануне праздника спящего сурка Фила — главного героя праздника — помещают в украшенную «хижину» в виде пня.

К слову Члены «Клуба сурка» и местное правительство (мэр города или губернатор штата) во время праздника выглядят как настоящие старомодные джентльмены. Как правило, на мероприятие они надевают черные смокинги и цилиндры.

Ранним утром 2 февраля нарядно одетые члены «Клуба сурка» и участники собираются у подножия Индюшачьей горки — особого места, где происходит мероприятие. Один из организаторов, выбранный для миссии предсказания, достает сурка Фила из норки и приближает его к своему уху. Якобы в этот момент сурок Фил нашептывает счастливчику свой прогноз на следующие шесть недель, после чего предсказание объявляется публично.

Современные традиции праздника включают разнообразные фестивали с конкурсами, выставками местных художников и ремесленников, а также угощениями. В некоторых местах проводятся конкурсы на лучший костюм сурка и даже кулинарные конкурсы, где гости могут попробовать блюда, посвященные этому грызуну.

Церемонию и поведение грызуна-метеоролога транслируют по крупным американским и канадским телеканалам, а также в интернете, чтобы те, кто не смог присутствовать в Панксатони, могли наблюдать шоу и узнать, какая же погода будет в ближайшее время.

С 2010 года в Панксатони начали предлагать фанатам события приобрести билеты на «завтрак с Филом», где гости имеют уникальную возможность не только понаблюдать за разбуженным сурком-предсказателем, но и лично угостить его орешком.

Есть ли у Фила «коллеги»?

Панксатонский сурок Фил — не единственный грызун-предсказатель. Другой известный персонаж — Вилли из деревни Виартон (канадская провинция Онтарио). Он считается самым знаменитым канадским сурком-метеорологом, и в его честь в деревне ежегодно устраивается фестиваль.

close Сурок Вилли Doug Ball/Keystone Press Agency/Global Look Press

В округе Статен-Айленд в нью-йоркском зоопарке живет еще один символ Дня сурка — грызун по имени Чак. Каждое утро 2 февраля он дает свой прогноз, а на церемонии присутствует мэр города, придавая мероприятию особый статус.

Что касается Фила — организаторы праздника и члены «Клуба сурка» уверяют, что это все тот же сурок, что в 1886 году. Его жизнь якобы продлевает эликсир молодости.

Как празднуют день сурка в России

В России День сурка широко не празднуют. Однако в народном календаре есть его аналог. Его отмечают 14 марта, когда Русская православная церковь почитает святую Евдокию. Этот день имеет разные названия: в некоторых регионах его называют Плющиха, а в других — Авдотья Свистунья. Ранее в этот день славяне прислушивались к животным, выходящим из зимней спячки в лесу: если слышался свист, это означало, что теплые дни не за горами.

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Как сурок предсказывает погоду

Согласно поверьям, по поведению милого грызуна можно определить, какая погода будет в ближайшем будущем и стоит ли людям ждать раннего прихода весны.

Если сурок выходит из норки, видит свою тень и пугается, считается, что зима продлится еще шесть недель. Если грызун спокойно реагирует на все происходящее — совсем скоро наступит весна.

Насколько точны прогнозы сурков

Несмотря на то, что традиция определять погоду по поведению проснувшихся после спячки сурков существует уже более 135 лет , Фил и его сородичи-грызуны часто ошибались в своих предсказаниях. Согласно недавнему исследованию Национального центра климатических данных и Канадской метеорологической службы,

с 1886 года сурок был прав лишь в 30% случаев.

Последние правильные прогнозы Фил дал в 2014, 2016 и 2020 годах.

День сурка в кино: как праздник стал популярным по всему миру

В 1993 году на экраны вышла американская комедия «День сурка», главную роль в которой сыграл Билл Мюррей. Фильм рассказывает историю тележурналиста Фила Коннорса. Он попадает в странную временную петлю: каждый день он просыпается и переживает одно и то же утро — 2 февраля.

Режиссер «Дня сурка» Гарольд Рамис, безусловно, учел популярность праздника, и это отражается в нескольких ключевых моментах фильма. В одной из сцен главный герой, Фил Коннорс кстати, самого известного сурка тоже зовут Фил, в шутливой манере передает предсказание сурка, что зима будет холодной, серой и бесконечной.

Только изменив свои взгляды на жизнь и окружающих, главный герой находит способ вырваться из бесконечного круга повторяющихся событий. Его путешествие во времени служит метафорой личностного роста, когда человек вновь и вновь совершает одни и те же ошибки, пока не вынесет для себя важный урок.

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С тех пор выражение «День сурка» стало символом застоя и рутины в жизни. К нему обращаются, когда что-то повторяется слишком часто или когда события кажутся застрявшими в бесконечном цикле. Фраза часто используется в разговорной речи, и это не удивительно: после выхода фильма интерес к празднику значительно возрос.