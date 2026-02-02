Медведев рассказал, как «держался», когда не было денег

Медведев вспомнил, как работал на двух работах в период, когда не было денег

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС рассказал, как «держался», когда у него не было денег. По словам политика, с периодом безденежья он сталкивался несколько раз, особенно в студенческие годы и первое время после окончания университета.

«Я работал. Я хорошо учился, у меня была повышенная стипендия, но это полтинник с небольшим, этого все равно было мало. Поэтому я как мог зарабатывал», — признался Медведев.

Политик рассказал, что помимо учебы на вечернем отделении и работы лаборантом на кафедре, ему приходилось убирать территорию у кинотеатра недалеко от юрфака Ленинградского университета. По словам Медведева, работа дворником приносила ему дополнительно от 80 до 120 рублей в месяц. Он сообщил, что этих денег хватало не только, чтобы самому жить и снимать жилье, но и помогать родителям, а также откладывать на отдых.

В этом же интервью Медведев рассказал, что молодости получил специальность артиллериста. По его словам, ему довелось стрелять из разного вида оружия, в том числе из гаубицы Д-30, которая до сих пор активно используется российскими войсками. Зампред Совбеза подчеркнул, что и сейчас может стрелять, причем по старинке — с использованием прибора управления огнем (ПУО), а не электронных видов определения всех параметров стрельбы.

