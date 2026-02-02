Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Медведев рассказал, как «держался», когда не было денег

Медведев вспомнил, как работал на двух работах в период, когда не было денег
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС рассказал, как «держался», когда у него не было денег. По словам политика, с периодом безденежья он сталкивался несколько раз, особенно в студенческие годы и первое время после окончания университета.

«Я работал. Я хорошо учился, у меня была повышенная стипендия, но это полтинник с небольшим, этого все равно было мало. Поэтому я как мог зарабатывал», — признался Медведев.

Политик рассказал, что помимо учебы на вечернем отделении и работы лаборантом на кафедре, ему приходилось убирать территорию у кинотеатра недалеко от юрфака Ленинградского университета. По словам Медведева, работа дворником приносила ему дополнительно от 80 до 120 рублей в месяц. Он сообщил, что этих денег хватало не только, чтобы самому жить и снимать жилье, но и помогать родителям, а также откладывать на отдых.

В этом же интервью Медведев рассказал, что молодости получил специальность артиллериста. По его словам, ему довелось стрелять из разного вида оружия, в том числе из гаубицы Д-30, которая до сих пор активно используется российскими войсками. Зампред Совбеза подчеркнул, что и сейчас может стрелять, причем по старинке — с использованием прибора управления огнем (ПУО), а не электронных видов определения всех параметров стрельбы.

Ранее Медведев пошутил, что был «малограмотным» в одном вопросе.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!