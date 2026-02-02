Второй пациент с оспой обезьян поступил в подмосковную больницу

Второй пациент с оспой обезьян поступил в больницу в подмосковном городе Домодедово. Об этом сообщил главный врач Андрей Осипов телеканалу «Россия 24».

«Органы Роспотребнадзора проводят расследование для выявления возможных контактов и источников заражения, сегодня к нам поступил второй пациент с оспой обезьян, который был с ним в контакте, который также будет у нас получать лечение», — сказал он.

Ранее о втором случае заражения этим вирусом сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, речь идет о 50-летнем пациенте из Одинцово. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Первый пациент оказался в больнице два дня назад. В течение пяти дней температура мужчины поднималась до 39 градусов, а на лице наблюдалось высыпание. Медики диагностировали оспу обезьян – вирусное заболевание, которое характеризуется лихорадкой и высыпаниями. Вирус можно подхватить не только от животных, но и от людей.

