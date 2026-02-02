Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Медведев заявил о желании России избегать новых конфликтов

Медведев: России хотелось бы избежать войн за энергоресурсы для ИИ
Екатерина Штукина/РИА Новости

История человечества полна конфликтов, и Россия не считает правильным их планировать, даже в условиях надвигающегося дефицита энергетических ресурсов из-за потребностей искусственного интеллекта. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

Политик выразил надежду на то, что по каким-то направлениям войны удастся избежать.

При этом Медведев высказал мнение, что с развитием искусственного интеллекта потребление будет сильно расти.

В этом же интервью Медведев заявил, что заявленные президентом России Владимиром Путиным условия переговоров по Украине остаются неизменными. Политик напомнил, что эти условия были ретранслированы руководству США во время встречи президентов двух стран в августе прошлого года в Анкоридже, на Аляске.

Ранее Медведев заявил, что военная победа России в специальной операции на Украине уже просматривается.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!