Медведев заявил о желании России избегать новых конфликтов

Медведев: России хотелось бы избежать войн за энергоресурсы для ИИ

История человечества полна конфликтов, и Россия не считает правильным их планировать, даже в условиях надвигающегося дефицита энергетических ресурсов из-за потребностей искусственного интеллекта. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

Политик выразил надежду на то, что по каким-то направлениям войны удастся избежать.

При этом Медведев высказал мнение, что с развитием искусственного интеллекта потребление будет сильно расти.

В этом же интервью Медведев заявил, что заявленные президентом России Владимиром Путиным условия переговоров по Украине остаются неизменными. Политик напомнил, что эти условия были ретранслированы руководству США во время встречи президентов двух стран в августе прошлого года в Анкоридже, на Аляске.

Ранее Медведев заявил, что военная победа России в специальной операции на Украине уже просматривается.