Медведев пояснил позицию РФ по Тайваню

Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС заявил, что Россия считает Тайвань частью единой большой Китайской Народной Республики (КНР).

Медведев подчеркнул, что Китай является стратегическим партнером России.

«Мы исходим из принципа единства Китая, включая Тайвань. Для нас это - большой Китай, Китайская Народная Республика», — отметил он.

1 февраля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что Россия подтверждает поддержку Пекина по вопросу Тайваня.

Секретарь Совета безопасности также отметил, что в России исходят из того, что правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим «весть Китай».

До этого президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что председатель КНР не решится на проведение военной операции в отношении Тайваня в период его президентства. По словам американского лидера, он донес до Си Цзиньпина, что Белый дом не одобрит проведение военной операции в Тайване, однако решение остается за Китаем.

Ранее Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом.
 
