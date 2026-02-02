Размер шрифта
Названа возможная причина крушения самолета в Оренбургской области

SHOT: причиной крушения самолета с курсантами в Орске могло стать сваливание
Кадр из видео/Telegram-канал «ORSK.RU 18+»

Причиной крушения учебного самолета с курсантами в Орске могло стать сваливание. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, такое могло случится даже с исправным летательным аппаратом.

«Diamond с курсантами рухнул из-за сваливания — это когда воздух неправильно обтекает крыло: самолет начинает трясти и управление теряется. Часто это бывает следствием ошибочных действий пилота», — говорится в посте.

Кроме того, канал опубликовал имена курсантов и инструктора, которые не выжили в результате происшествия. По информации журналистов, им от 20 до 36 лет.

Самолет совершал учебно-тренировочный полет. Спасатели МЧС, прибывшие на место ЧП, возгорания не обнаружили. Обстоятельства трагедии выясняются

По информации SHOT, борт пропал с радаров около 10:40 по московскому времени. Позже обломки двухместного самолета, принадлежащего Ленинградской академии имени Новикова, обнаружили в поселке Джанаталап, который входит в состав городского округа города Орска.

Ранее появилось видео с места крушения учебного самолета в Орске.
 
