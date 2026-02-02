В США спрогнозировали отставание от РФ по ядерному оружию из-за непродления ДСНВ

Из-за отмены договора об Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (СНВ-3) США могут оказаться в более слабом положении, так как Россия способна «добавлять» ядерные боеголовки быстрее американцев. Об этом газете The Financial Times рассказала американский дипломат и политолог, бывший заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Геттемюлле.

По словам Геттемюлле, для США принять предложение президента России Владимира Путина продлить договор — это «очевидное решение», так как если две страны начнут соревноваться в наращивании числа боеголовок на ракетах и бомбардировщиках, то американцы могут оказаться в числе отстающих.

«Россия может добавлять боеголовки быстрее, чем мы», — отметила она.

Кроме того, газета написала, что в день окончания действия СНВ-3 начнется эпоха «без контроля за ядерным вооружением» и «атомной политики на грани войны между великими державами». Кроме того, один из американских чиновников рассказал FT, что президент США Дональд Трамп хочет сохранить ограничения по ядерному оружию и включить в переговоры Китай.

29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова продлить договор СНВ-3 и ожидает ответа из Белого дома. В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что если американские власти не захотят продлевать договор, «то и не надо». А 22 сентября, Путин говорил, Россия намерена сохранить статус-кво, чтобы избежать гонки вооружений, и в течение одного года после прекращения действия договора готова соблюдать ограничения.

Ранее на Западе предупредили о новой ядерной гонке из-за непродления ДСНВ.