Медведев рассказал об отношениях между членами Совбеза в свободное от работы время

Члены Совета безопасности России иногда собираются в свободное от работы время. Об этом рассказал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС.

«Если бы мы собирались только песни петь — нас бы гнать в шею надо было. Но мы все люди, это нормально абсолютно. И мы, конечно, после наших совещаний иногда собираемся для того, чтобы поговорить, чаю попить», — сказал он.

Политик отметил, что человеческие отношения в СБ РФ никуда не уходят. Для примера он рассказал, что на свой день рождения позвал на чай всех участников Совбеза, включая главу государства Владимира Путина.

В интервью Медведев также рассказал, как «держался», когда у него не было денег. По словам политика, с периодом безденежья он сталкивался несколько раз, особенно в студенческие годы и первое время после окончания университета.

Медведев рассказал, что помимо учебы на вечернем отделении и работы лаборантом на кафедре, ему приходилось убирать территорию у кинотеатра недалеко от юрфака Ленинградского университета. Работа дворником приносила ему дополнительно от 80 до 120 рублей в месяц.

Ранее Медведев пошутил, что был «малограмотным» в одном вопросе.