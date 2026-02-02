В Кремле объяснили перенос переговоров в Абу-Даби

Переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби перенесли с 1 февраля, так как потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Переговоры в Абу-Даби они действительно изначально планировались на минувшее воскресенье, но потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон. И сейчас среда, четверг, действительно, вот этот второй раунд состоится», — сказал он журналистам.

1 февраля в Абу-Даби должны были состояться переговоры между Россией и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что встреча планировалась как двусторонняя между Москвой и Киевом, а главной темой должен был стать территориальный вопрос. Позднее их перенесли на несколько дней после визита в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева. Украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что новый раунд переговоров состоится 4 и 5 февраля.

Ранее сообщалось, что Дмитриев и Уиткофф остались довольны переговорами по Украине.