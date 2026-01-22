«Эффект от повышения НДС». Снизит ли ЦБ ставку 13 февраля?

ЦБ на заседании 13 февраля снизит ключевую ставку с 16% до 15-15,75% или же оставит ее без изменений. Такой прогноз «Газете.Ru» дали опрошенные экономисты и финансовые аналитики. По их словам, в обоих случаях ставки по вкладам будут уменьшаться, и средняя максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках упадет ниже 15% уже в феврале. Чего ждать от ЦБ — в нашем материале.

Базовый сценарий, который обсуждают на финансовом рынке, — снижение ключевой ставки с 16% до 15–15,5%. Эксперты пояснили, что ЦБ важно действовать осторожно в начале года, когда усиливаются разовые проинфляционные факторы (в частности, повышение НДС с 20% до 22% в 2026 году), и регулятор внимательно смотрит на статистику по темпам роста цен, рынку труда, кредитной и потребительской активности.

Экономисты подчеркнули, что крепкий рубль и улучшение геополитического фона могут стать дополнительными аргументами в пользу снижения ключевой ставки. Часть экспертов выступают за альтернативный сценарий — сохранение ключевой ставки на уровне 16%.

Почему ЦБ может снизить ставку

По мнению экспертов, аргументами за осторожное снижение ключевой ставки могут быть доводы о разовости проинфляционных факторов в начале января, достаточно устойчивое замедление российской экономики , по-прежнему жесткие денежно-кредитные условия, риски переохлаждения экономики.

«На заседании 13 февраля точно будет рассматриваться максимально серьезно вопрос снижения ключевой ставки. Думаю, что на столе будут варианты от 0,5 п.п. до 1,5 п.п., но наиболее активно остановятся на 0,5 п.п. и 1 п.п. С вероятностью по 40% ЦБ снизит ключевую ставку на 0,5 п.п. (до 15,5%) и 1 п.п. (до 15%)», — пояснил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Но ЦБ может сделать более аккуратный шаг, снизив ставку до 15,5-15,75%, считает инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Несмотря на обнадеживающий итог по инфляции за прошлый год (5,6% в годовом выражении — минимум с 2020 года) проинфляционных факторов в начале 2026 года немало: эффект от повышения НДС, повышенные инфляционные ожидания населения (рост до 13,7% в декабре с 13,3% в ноябре), по-прежнему высокие темпы роста зарплат (около 12% по 2025 году), увеличение утильсбора на импортные авто, индексация тарифов ЖКУ, корректировка отдельных акцизов», — отметил Бахтин.

Почему ЦБ может сохранить ставку

Пауза в снижении ключевой ставки является альтернативным сценарием у аналитиков. Эксперты пояснили, что совокупный проинфляционный эффект разовых факторов в январе складывается выше, чем ожидал Банк России.

По недельным данным Росстата, с начала года по 19 января инфляция достигла 1,72%, тогда как целевым 4% соответствует январский рост цен около 0,66% за месяц (оценка ЦБ). Ускорение объясняется набором разовых драйверов: НДС повышен, проведены другие проинфляционные налоговые изменения (в том числе по УСН), проиндексированы тарифы ЖКХ (в среднем на 1,7%), утильсбор (в пределах 20%), тарифы на проезд в общественном транспорте, а также акцизы на ряд непродовольственных товаров.

Директор департамента операций на финансовых рынках Банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко уточнил, что рост инфляции в январе 2026 года вкупе с ростом кредитования могут не дать ЦБ сильных аргументов для снижения ключевой ставки на февральском заседании. По его оценке, наиболее вероятно сохранение ставки на уровне 16% с ужесточением риторики.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев оценил вероятность сохранения ключевой ставки в 70%.

«Мы ожидаем инфляцию по итогам января на уровне 2,0% за месяц и 6,4% в годовом выражении. При этом сезонно скорректированная инфляция, на которую ЦБ ориентируется при решениях по ставке, в январе может ускориться примерно до 20% после 2,6% в декабре и 2,2% в ноябре, а средняя за три месяца — до около 8,2%. Дополнительный фактор неопределенности в том, что Росстат опубликует январские данные вечером 13 февраля, в день заседания ЦБ, то есть у регулятора не будет полной картины по месяцу. Это, вместе с риском роста инфляционных ожиданий, жесткостью рынка труда, быстрым ростом зарплат, активным спросом, кредитованием и денежной массой, дает аргументы в пользу максимально осторожного подхода к ставке», — пояснил Васильев.

Что будет со вкладами

Депозитные ставки уже начали корректироваться вниз, и дальнейшая динамика будет зависеть от решения ЦБ и конкуренции банков за деньги населения. В десятке крупнейших российских банков по объему депозитного портфеля доходности по вкладам за месяц (с 19 декабря по 19 января) заметно просели: ставки по трехмесячным депозитам снизились на 0,41 процентного пункта, по полугодовым — на 0,54 п.п., по годовым — на 0,46 п.п. По данным маркетплейса «Финуслуги» на 19 января, в топ-20 банков средние ставки составили 14,86% годовых на срок три месяца, 14,17% — на шесть месяцев и 13,08% — на год.

Если регулятор снизит ключевую ставку, доходности по вкладам продолжат постепенное снижение.

Если же ставка останется на уровне 16%, резкого разворота по депозитам эксперты все равно не обещают. Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко допускает, что коррекция кредитно-депозитных ставок в сторону снижения «приостановится» с поправкой на конкурентную среду, но Балынин считает, что даже при сохранении ключевой ставки доходность вкладов может просесть еще на 0,2–0,5 п.п. из-за избыточной ликвидности.

Балынин предложил россиянам оформить «лестницу» вкладов: фиксировать текущую доходность на коротких и среднесрочных сроках и держать часть средств в максимально ликвидном формате.

«Я бы рекомендовал открыть один депозит долгосрочный от 6 месяцев до 1 года, с учетом того, что деньги вам не понадобятся. А также один краткосрочный до трех месяцев с целью накопить на более близкую цель: отдых или ремонт в квартире», — дал совет доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Что будет с кредитами

В розничном кредитовании эффект от решения ЦБ обычно запаздывает, в горизонте пары недель эксперты не ждут заметного удешевления. В своих рекомендациях они сходятся в одном: заемщикам нужно действовать взвешенно, опираясь на доходы семьи и реалистичные ожидания по будущей зарплате, а рефинансирование считать на цифрах.

«Эра высоких ставок по кредитам сохранится в этом году, поэтому заемщикам стоит тщательно планировать свои финансовые возможности», — рекомендовал Васильев.

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Юрий Шедько прямо говорит, что резкого и значительного изменения ставок по потребительским кредитам и ипотеке не произойдет: банки будут учитывать кредитные риски, а говорить о завершении «эры высоких ставок» преждевременно.

Балынин ожидает сохранения высоких диапазонов: потребительские кредиты — примерно 20–30%, рыночная ипотека — около 20–22%.

Что будет со ставкой дальше

Дальнейшая траектория «ключа» будет зависеть от того, что ЦБ увидит в свежей статистике после февраля. По мнению экспертов, мартовское решение будет опираться на данные по инфляции за февраль, и, если инфляционные ожидания пойдут на спад и тренд будет признан устойчивым, у регулятора появится возможность вернуться к политике постепенного смягчения.

«Газета.Ru»

По оценке Шедько, на заседании 20 марта возможны два сценария: если в феврале ставку снизят до 15,5%, ЦБ может взять паузу и сохранить этот уровень; если же 13 февраля ставка останется 16%, снижение до 15,5% может произойти в марте.

В целом Васильев ожидает постепенного снижения ключевой ставки с текущих 16% до 13% к концу года.

Эффект решений по ставке на инфляцию, по оценкам экспертов, проявляется с лагом. Шедько и Балынин называют диапазон в 3–6 месяцев и ожидают, что заметнее он станет к маю–июню 2026 года, поэтому регулятор, как правило, не торопится с быстрым циклом смягчения и предпочитает «лесенку» из осторожных шагов и пауз.