Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Минобороны сообщило об уничтожении HIMARS и С-300 ракетами «Искандер»

Минобороны: ракеты «Искандер-М» поразили позиции HIMARS и С-300
Виталий Невар/РИА Новости

Пусковые установки реактивной системы залпового огня (РЗСО) HIMARS и зенитного ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины уничтожили ударами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, расчет «Искандера-М» нанес ракетный удар по позициям ЗРК С-300 ВСУ в районе населенного пункта Вольнянск Днепропетровской области. В результате были поражены радиолокационная станция, машина управления и три пусковые установки комплекса вместе с личным составом.

Кроме того, аналогичный удар нанесли по позициям РСЗО HIMARS ВСУ в районе населенного пункта Володаровка Харьковской области. В Минобороны уточнили, что в результате атаки была уничтожена пусковая установка HIMARS, а также до десяти военнослужащих противника.

До этого в силовых структурах сообщали, что российские войска уничтожили два состава с солдатами Вооруженных сил Украины возле станции Конотоп. Источник уточнил, что украинские военные направлялись на усиление оборонительных рубежей.

Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении укреплений ВСУ в Запорожской области.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!