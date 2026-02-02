Актер из «Универа» погиб в зоне СВО

Российский актер Николай Ткаченко, игравший в сериалах «Универ» и «СашаТаня», погиб в зоне проведения СВО. Об этом сообщил портал Кино-театр.ру.

Ткаченко было 36 лет. Утверждается, что он скончался в январе 2026 года. Информации о дате и месте прощания пока нет.

Николай Ткаченко также сыграл в проектах «Нереалити» и «Три плюс три», выходил на сцену в постановках Театра современной драматургии.

Во время проведения специальной военной операции актер ушел на службу в качестве добровольца.

