Актер из «Универа» погиб в зоне СВО

В зоне спецоперации погиб актер Николай Ткаченко
Кинокомпания братьев Андреасян

Российский актер Николай Ткаченко, игравший в сериалах «Универ» и «СашаТаня», погиб в зоне проведения СВО. Об этом сообщил портал Кино-театр.ру.

Ткаченко было 36 лет. Утверждается, что он скончался в январе 2026 года. Информации о дате и месте прощания пока нет.

Николай Ткаченко также сыграл в проектах «Нереалити» и «Три плюс три», выходил на сцену в постановках Театра современной драматургии.

Во время проведения специальной военной операции актер ушел на службу в качестве добровольца.

30 января умер сценарист криминальных сериалов Дмитрий Филиппов. Как рассказал бывший коллега покойного Леонид Нозик, причиной смерти 62-летнего сценариста стал рак.

Ранее умерла звезда «Один дома» Кэтрин О'Хара.
 
