«Собираюсь повеселиться!»: Трамп подаст в суд на ведущего «Грэмми» из-за шутки про Эпштейна

Дональд Трамп пригрозил судом ведущему «Грэмми» Тревору Ноа после того, как тот пошутил о связях президента США с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Глава Белого дома назвал Ноа «полным неудачником» и «бедным, жалким, бездарным, тупым рэпером», призвав того быстро разобраться в фактах. Поводом для гнева Трампа стала шутка ведущего о том, что президент мечтает о Гренландии, ведь ему «нужен новый остров, чтобы тусоваться с Биллом Клинтоном». Трамп оказался втянут в скандал с Эпштейном после публикации второй партии рассекреченных документов по делу финансиста.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подаст в суд на ведущего церемонии вручения премии «Грэмми» Тревора Ноа из-за его шутки о том, что глава государства связан с делом обвиненного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна. Угрозу американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social, сообщает Variety.

«Я никогда не был на острове Эпштейна или где-то рядом, и до сегодняшнего ложного и клеветнического заявления меня никогда не обвиняли в этом, даже фейковые СМИ», — отметил глава Белого дома.

Он также назвал ведущего «полным неудачником» и «бедным, жалким, бездарным, тупым рэпером», а также призвал того быстро разобраться в фактах. Трамп добавил, что ему, похоже, придется отправить своих адвокатов в суд, чтобы потребовать с Ноа «кучу денег».

«Спроси у маленького Джорджа Слопадополюса (имеется в виду телеведущий Джордж Стефанопулос, в отношении которого Трамп подал иск о клевете в 2024 году. Поводом стало заявление журналиста о том, что присяжные признали Трампа виновным в изнасиловании писательницы Джин Кэрролл, хотя речь шла о домогательствах; телеканал ABC News, на котором работал ведущий, и сам Стефанопулос согласились урегулировать дело: они принесли Трампу публичные извинения и выплатили ему компенсацию в размере $15 млн) и других, чем все это закончилось. А еще спроси у CBS (в октябре 2024 года Трамп, будучи кандидатом в президенты США, подал иск на $10 млрд к CBS News и обвинил телеканал во вмешательстве в выборы из-за отказа опубликовать неотредактированную версию интервью с его соперницей Камалой Харрис, позднее сумма была была увеличена $20 млрд; в итоге компания Paramount, владевшая телеканалом, согласилась выплатить Трампу $16 млн)! Готовься, Ноа, я собираюсь с тобой повеселиться!» — заключил Трамп.

Церемония вручения премии «Грэмми» состоялась 1 февраля. После того, как певица Билли Айлиш победила в номинации «Песня года» с треком Wildflower, ведущий пошутил, что об этой награде мечтает каждый артист, прямо как президент США мечтает о Гренландии.

«Оно и неудивительно, ведь после смерти Эпштейна ему нужен новый остров, чтобы тусоваться с Биллом Клинтоном», — заявил Тревор Ноа.

Трамп в файлах Эпштейна

30 января министерство юстиции США опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Газета The New York Times (NYT) проанализировала файлы и нашла среди них 5300 документов, содержащих более 38 тыс. упоминаний Трампа и связанных с ним имен и терминов. Например, имена его родственников или резеденции Мар-а-Лаго.

«Многие из документов, упоминающих Трампа, представляют собой новостные статьи и другие общедоступные материалы, попавшие в почтовый ящик Эпштейна. Ни один из этих файлов не содержит прямой переписки между Трампом и Эпштейном», — говорится в материале.

При этом, как отметило издание, лишь немногие из этих файлов относятся к началу 2000-х годов, когда Трамп и Эпштейн были друзьями. Кроме того, материалы не содержат данных о каких-либо правонарушениях со стороны президента США. При этом в файлах есть заметки и стенограммы интервью с жертвами Эпштейна, некоторые из них рассказывали о своих взаимодействиях с Трампом. Например, одна из них вспомнила, как ее везли в темно-зеленом автомобиле в Мар-а-Лаго на встречу с Трампом.

«В другом документе сообщается, что Хуан Алесси, работавший на Эпштейна, рассказал следователям, что Трамп — наряду с другими известными личностями — посещал дом Эпштейна», — отмечает NYT.

Газета также добавила, что даже после разрыва отношений Эпштейн продолжал следить за Трампом. В частности интересовался политической карьерой президента США, чтобы использовать это в собственных интересах.

Отвечая 1 февраля на связанные с темой Эпштейна вопросы, Трамп сказал: «Я не видел их [документы], но очень важные люди сказали, что это не только оправдывает меня, но и приводит к результату, на который не рассчитывали некоторые люди, радикальные левые».

Политические противники Трампа долгое время пытались использовать «файлы Эпштейна» против республиканца. Однако среди тысяч документов нет доказательств преступлений политика, как нет и никакой личной переписки между Трампом и миллиардером.

По мнению старшего научного сотрудника ИСКРАН Павла Кошкина, дело Эпштейна будет еще долго всплывать.

Эксперт заявил «Ведомостям», что в надежде снизить давление на внутриполитическом направлении Трамп попытается усилить свою внешнеполитическую активность: «Резкие движения могут быть в отношении Европы в связи с Гренландией, в отношении Кубы и Ирана».