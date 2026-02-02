Размер шрифта
СМИ: Мерц нашел альтернативу союзу с Макроном

The Telegraph: Италия и Германия сейчас ближе, чем когда-либо
Florian Gaertner/www.imago-images.de/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц предпочитает углублять партнерские отношения с премьер-министром Италии Джорджи Мелони, а не с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который «скоро покинет свой пост». Об этом сообщает издание The Telegraph.

«Берлину нужны партнеры, с которыми он может сотрудничать. Могут ли они сейчас работать с Макроном? Не совсем. Он скоро покинет свой пост, а Франция нестабильна. Немцы ненавидят нестабильность», — сказал один из дипломатов ЕС, подчеркнув, что «Италия и Германия сейчас ближе, чем когда-либо».

Один из высокопоставленных французских чиновников отметил, что Германия стала воспринимать Париж как менее надежного партнера после того, как Макрон отказался от пенсионной реформы, которую несколько лет назад уже провела Германия. Между тем, Мелони «хорошо поработала над бюджетом» и «привела в порядок свои счета», сообщает источник.

«При Мелони и Мерце Италия и Германия все чаще смотрят друг другу в глаза не как должник и кредитор, а как две индустриальные державы, сталкивающиеся с схожими проблемами», — заявил представитель аналитического центра Европейского совета по международным отношениям Джорджо Рутелли.

В январе издание Politico писало , что Мерц намерен объединиться с Мелони, чтобы совместно руководить ЕС, так как отношения Германии и Франции начали «давать сбои». Издание отмечало, что Мерц и Макрон разошлись в подходе к президенту США Дональду Трампу. Так, Макрон решил дать отпор в ответ на угрозы Трампа ввести пошлины против стран ЕС, тогда как Мерц заявил о намерении переубедить американского лидера. Также FT сообщило, что Мерц и Макрон разошлись в вопросе российских активов.

Ранее в Германии призвали искать новых союзников на фоне ухудшения отношений с США.
 
