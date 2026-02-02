Таможенники в Белоруссии нашли енота в автомобиле, прибывшем из США

UPI: в США таможенники нашли енота в машине, доставленной из США

Таможенные органы Белоруссии сообщили об обнаружении енота в автомобиле, доставленном в страну из США. Машина находилась в одном из грузовых контейнеров, прибывших морским путем, пишет UPI.

Во время таможенного досмотра сотрудники заметили животное, которое спокойно дремало на приборной панели автомобиля. Енота изъяли и доставили на ветеринарную станцию Ошмянского района для осмотра и наблюдения.

По данным Таможенного комитета, животное оказалось здоровым и проявило хороший аппетит. В сообщении ведомства отмечается, что енот оказался «дружелюбным и воспитанным», а его рацион пополнился крабовыми палочками и свежим виноградом, наряду с куриными яйцами.

Енота назвали Сеней. В настоящее время он находится на карантине до 3 февраля. После его завершения власти примут решение о дальнейшем месте проживания животного. Его отправят либо в Гродненский зоопарк, либо в Налибокскую пущу.

Ранее испуганный енот свалился с потолка в ресторане и искусал посетителя.