Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Таможенники в Белоруссии нашли енота в автомобиле, прибывшем из США

UPI: в США таможенники нашли енота в машине, доставленной из США
Таможенные органы Республики Беларусь

Таможенные органы Белоруссии сообщили об обнаружении енота в автомобиле, доставленном в страну из США. Машина находилась в одном из грузовых контейнеров, прибывших морским путем, пишет UPI.

Во время таможенного досмотра сотрудники заметили животное, которое спокойно дремало на приборной панели автомобиля. Енота изъяли и доставили на ветеринарную станцию Ошмянского района для осмотра и наблюдения.

По данным Таможенного комитета, животное оказалось здоровым и проявило хороший аппетит. В сообщении ведомства отмечается, что енот оказался «дружелюбным и воспитанным», а его рацион пополнился крабовыми палочками и свежим виноградом, наряду с куриными яйцами.

Енота назвали Сеней. В настоящее время он находится на карантине до 3 февраля. После его завершения власти примут решение о дальнейшем месте проживания животного. Его отправят либо в Гродненский зоопарк, либо в Налибокскую пущу.

Ранее испуганный енот свалился с потолка в ресторане и искусал посетителя.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!