Ирина Дубцова попала в больницу

Певице Ирине Дубцовой защемило нерв после чистки снега
Telegram-канал «ИРИНА ДУБЦОВА»

Певица Ирина Дубцова в Telegram-канале сообщила, что проходит лечение в больнице.

По словам Дубцовой, ей защемило нервы в шее и спине после чистки снега с деревьев.

«Вот положили прокапать обезбол, витамины группы В и что-то еще. Что за дикие домыслы, не пойму», — заявила артистка.

Дубцова призналась, что в ближайшие три месяца не сможет заниматься спортом из-за защемления. Она призвала поклонников беречь нервы, душу, спину и шею.

Ирина Дубцова стала известной после победы в четвертом сезоне шоу «Фабрика звезд» в 2004 году. В 2005 году артистка выпустила дебютный альбом «О нем». Она является лауреаткой премий «Золотой граммофон», «Телезвезда» и «Муз-ТВ».

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин наградил Дубцову орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Такую же награду получил клавишник рок-группы «Земляне» Андрей Дубровин и музыкант Александр Маршал.

В январе 2026-го Дубцова провела отпуск на Мальдивах. Там она впервые занялась дайвингом. Вместе с сертифицированным дайвером артистка опустилась на глубину 11,7 метра. Там она столкнулась с опасными для жизни рыбами. К примеру, рыбой-триггером и рыбой-камнем. Певица подчеркнула, что в воде ничего трогать нельзя.

Ранее мама Лерчек рассказала о состоянии внука после тяжелой травмы.
 
