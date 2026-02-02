Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна

В Северной Корее появился собственный ром по цене в $1

В КНДР начали производить собственный ром
Konstantin Ivshin/Shutterstock/FOTODOM

Производить собственный ром начали в Северной Корее. Об этом сообщил ТАСС.

Сорокаградусный алкогольный напиток, на этикетке которого нанесена золотая надпись «Ром», производят на заводе в районе Чонджин в столице страны.

В качестве основного сырья указан сахар, происхождение которого не уточняется. Стоимость бутылки объемом 175 мл составляет $1 (76 рублей).

В Северной Корее культура потребления алкоголя развита достаточно сильно, а выбор напитков варьируется от традиционных злаковых дистиллятов до современного крафтового пива. Самый массовый напиток — соджу. Далее идут пиво, популярность которого растет каждый год, и рисовое вино макколли, часто называемое «крестьянским напитком». Оно до сих пор популярно в сельской местности и на праздниках.

В августе сообщалось, что пиво из Северной Кореи поступило в продажу в России. Речь идет о напитке Tumangang 11. Его начали продавать в Якутии.

Ранее сообщалось, что Венесуэла работает над началом поставок своей алкогольной продукции в Россию.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!