«Вариант Венесуэлы»: в России ожидают «серьезного» удара США по Ирану

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, нанесет новые удары по Ирану. Соединенные Штаты стремятся если не к смене режима в Иране, то точно к изменению внутренней и внешней политики Тегерана. Об этом «Газете.Ru» заявил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин.

Собеседник напомнил, что у Соединенных Штатов есть ряд требований к Ирану. В первую очередь, речь идет о ядерной проблеме и давлении США на Тегеран по вопросу обогащения урана. Трамп требует от Ирана вывезти из страны весь обогащенный уран, отметил Сажин.

Кроме того, Вашингтон против укрепления ракетного арсенала Ирана, что также создает противоречия между двумя странами.

«На 75%, я думаю, что Трамп ударит. Для меня вопрос, когда. Здесь, конечно, могут быть разные варианты. Некоторые говорили, что 1 февраля, некоторые говорят, что вот в ближайшие часы. Но это не обязательно, он может ударить и через несколько недель, но, кажется, ударит. И ударит серьезно», — подчеркнул он.

Сажин не исключил, что Трамп хочет реализовать «вариант Венесуэлы» не в плане похищения членов высшего Ирана, а с точки зрения военного давления, «чтобы Иран даже при нынешнем режиме поменял свою внешнюю и внутреннюю политику».

По словам востоковеда, сейчас в Иране ярко выражена революционная ситуация по принципу Ленина «верхи не могут, низы не хотят».

В этой связи внутренние процессы в Иране, связанные с протестным движением, создают почву для потенциальной смены режима в Иране, отметил Сажин.

«Пока вот эти 15 – 17%, которые поддерживают режим (а это прежде всего силовые структуры), они довольно мощные и, как показали последние события, не идут ни на какие компромиссы с восставшими, проводят жесткую, карательную политику», — напомнил собеседник.

28 января президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США отправили на Ближний Восток крупную группировку вооруженных сил во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Он предупредил Тегеран о возможном использовании силы, если власти Ирана откажутся от заключения соглашения. При этом детали этого возможного соглашения с Исламской Республикой не были озвучены американским лидером. В то же время американские официальные лица заявляют, что выдвинули иранцам три требования: окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его запасов, ограничение количества баллистических ракет, и прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране задумались о передаче обогащенного урана России.