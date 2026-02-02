«Надо следить за вторжением»: Трамп пошутил о планах сделать Канаду и Венесуэлу штатами США

Президент США Дональд Трамп, выступая на вечере клуба «Альфальфа», рассказал, что Вашингтон собирается купить Гренландию. Он также пошутил, что хочет сделать штатом США не только остров, но и Канаду с Венесуэлой. Трамп уже не раз предлагал Канаде войти в состав США, отмечая, что это поможет защитить страну от «российских и китайских кораблей». Такой же нарратив он использовал и в случае с Гренландией. О чем шутил президент США и есть ли в шутках доля правды — в материале «Газеты.Ru».

Американский президент Дональд Трамп пошутил про присоединение Гренландии, Канады и Венесуэлы к США, выступая на банкете закрытого клуба «Альфальфа». Об этом сообщила газета The Washington Post, назвав выступление главы Белого дома одновременно бескомпромиссным и неловким, полным несмешных шуток.

На вечере присутствовали противники Трампа, среди которых были глава JPMorgan Chase Джеймс Даймон (в январе Трамп подал иск на $5 млрд к банку и его генеральному директору из-за отказа обслуживать его счета), филантроп и основатель Carlyle Group Дэвид Рубенштейн, которого президент США уволил с поста главы Кеннеди-центра, а также Джером Пауэлл, уходящий с поста главы Федеральной резервной системы (центрального банка). Обращаясь к залу, по словам одного из присутствующих, Трамп заявил:

«Многих в зале я ненавижу. Большинство из вас мне нравятся. Кто, черт возьми, мог подумать, что это произойдет?»

После этого президент США сказал, что ему возможно придется сократить свою речь, так как ему надо следить за «вторжением в Гренландию». Глава Белого дома сразу сказал, что это была шутка.

«Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы собираемся ее купить. У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом.

Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м», — отметил Трамп.

Также американский лидер указал на Кевина Уорша, которого номинировал на пост нового главы ФРС, заявив, что если тот не снизит ставки, то Трамп его засудит. После этого президент США снова оговорился, что пошутил.

The Washington Post отметила, что речь Трампа походила на стендап, но некоторые шутки главы Белого дома звучали неудачно — после них в зале воцарялась неловкая тишина. Сам Трамп, комментируя выступление в беседе с журналистами, заявил, что это был «вечер комедии».

Шутки или нет?

Американский лидер не впервые называет Канаду 51-м штатом США. Еще до начала второго срока он в шутку предложил стране войти в состав Соединенных Штатов, а тогдашнему премьер-министру Джастину Трюдо — стать губернатором. Это предложение, как сообщал телеканал Fox News, прозвучало на фоне обсуждения 25-процентных пошлин, которыми Трамп грозил Канаде из-за проблем с охраной канадско-американской границы и торговым дефицитом в более чем $100 млрд.

После отставки Трюдо в начале 2025-го президент США снова повторил свое предложение.

«Многие люди в Канаде хотели бы быть 51-м штатом. США больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, необходимые для выживания Канады. Джастин Трюдо знал это и подал в отставку», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома добавил, что вхождение в состав США могло бы принести Канаде экономическую стабильность, а также защитило бы страну от внешних угроз, исходящих от «российских и китайских кораблей».

В интервью Fox News в середине прошлого года Трамп повторил, что «Канада должна быть 51-м штатом. Действительно должна, потому что Канада полностью зависит от Соединенных Штатов». Нового премьера страны Марка Карни он не раз называл губернатором.

Этот нарратив президент США использовал и в случае с Гренландией. Трамп неоднократно заявлял, что острову якобы угрожают Россия и Китай, однако сам себя защитить он не сможет, так как вся его оборона состоит из двух собачьих упряжек .

«Мы хотим получить кусок льда ради защиты мира. А они нам его не дают. Мы никогда ничего другого не просили», — заявил американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Впоследствии Белый дом опубликовал фото Трампа вместе с пингвином, который несет флаг США. На изображении, сгенерированном искусственным интеллектом, они вместе идут в сторону флага Гренландии. Подпись под фото гласила: «Обнимите пингвина». Однако эти животные в Гренландии не водятся.

Трамп и Венесуэла

Операции по захвату президент Венесуэлы Николаса Мадуро также предшествовали достаточно резкие заявления властей США. В частности, Вашингтон обвинял лидера республики в руководстве «Картелем солнц» (Cartel de los Soles), который в Штатах признали террористической организацией. Сам американский лидер при этом призывал Мадуро уйти в отставку, отмечая, что «это было бы разумно».

После захвата президента Венесуэлы глава Белого дома заявил, что Вашингтон возьмет на себя временное управление страной до того момента, пока не произойдет «безопасный, правильный и благоразумный переход власти». Трамп также говорил, что США намерены оставаться «политическим властелином Венесуэлы» годами.