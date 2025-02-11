Ночь Бараат в 2025 году: когда она наступит и почему считается священной в исламе

Как правильно провести священную Ночь Бараат и что нельзя делать в этот мусульманский праздник

Священная Ночь Бараат для верующих мусульман — время, когда Всевышний определяет судьбу каждого человека на весь следующий год и проявляет особую милость, прощая людям их грехи. Подробнее о значении этого праздника, о том, как его правильно провести и почему Ночь Бараат считается в исламе второй по значимости после Ночи Предопределения, когда пророку был ниспослан Коран, «Газета.Ru» узнала у муфтия Рушана Аббясова.

Какого числа Ночь Бараат в 2025 году?

Ночь Бараат (араб. Ляйлят аль-Бараат) наступает в середине месяца Шаабан — восьмого по исламскому лунному календарю. В 2025 году она празднуется в ночь на 14 февраля.

Почему дата меняется?

Исламский календарь основан на лунных циклах, поэтому даты праздников ежегодно смещаются на 10-11 дней относительно григорианского летоисчисления, отметил в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов. Например, в 2024 году Ночь Бараат отмечалась с 24 на 25 февраля, а в 2026 году будет с 2 на 3 февраля.

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Значение Ночи Бараат для мусульман

Слово «бараат» в арабском языке означает «освобождение», «прощение», «очищение», уточнил Рушан Аббясов.

«Согласно исламскому вероучению, в эту ночь Всевышний проявляет особую милость к своим рабам, прощает грехи и определяет судьбы людей на предстоящий год. В Коране и сунне пророка Мухаммада (мир ему) упоминается, что в ночь Бараат на небесах принимаются решения о жизни, смерти, пропитании и других аспектах судьбы человека», — рассказал муфтий.

Однако, по его словам, это не означает, что все предопределено без возможности изменить свою жизнь. Напротив, мусульмане верят, что искреннее покаяние, молитвы и добрые дела могут повлиять на их будущее.

Ночь Бараат — это возможность для каждого мусульманина искренне раскаяться в своих ошибках, задуматься о своих поступках, целях и духовном состоянии, провести самоанализ и скорректировать жизненный путь. Верующие стремятся получить милость Аллаха и прощение своих грехов. Рушан Аббясов муфтий, председатель Духовного управления мусульман МО

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Интересно Ночь Бараат в исламском календаре считается второй по значимости и священности после Ночи Предопределения, или Ночи аль-Кадр, когда по преданиям пророку Мухаммеду был ниспослан Коран.

История Ночи Бараат: от пророка Мухаммеда до наших дней

Ночь Бараат — один из древнейших духовных обрядов в исламе, корни которого уходят в эпоху пророка Мухаммеда. Ее история сочетает коранические предания, хадисы и многовековые традиции, формирующие уникальное значение этого события.

Истоки в хадисах

Хадисы в исламе — это предание о словах и действиях пророка Мухаммеда, затрагивающее разнообразные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины. Согласно им, Ночь Бараат связана с событием, когда пророк Мухаммед провел в молитве почти всю ночь. Его жена Айша, увидев это, спросила о причине.

Пророк ответил: «Это ночь середины Шаабана. В нее Аллах прощает грехи раскаявшихся, но не прощает многобожников и тех, кто сеет вражду».

Этот хадис стал основой для понимания святости ночи. Хотя в Коране прямо не упоминается Бараат, ее значимость подтверждается многочисленными хадисами, которые подчеркивают, что в эту ночь Аллах определяет судьбы людей на год вперед.

Доисламские корни

До возникновения ислама арабские племена отмечали середину месяца Шаабан как время очищения и обращения к высшим силам. С приходом ислама традиция изменилась: акцент сместился на духовное покаяние и связь с Аллахом. Пророк Мухаммед внедрил древние ритуалы в исламскую практику, придав им новое смысловое наполнение.

Ранние упоминания и развитие традиций

Первые письменные упоминания о Ночи Бараат встречаются в трудах исламских богословов VII–VIII веков. Например, в сборнике хадисов Шуаб аль-Иман описывается, как пророк Мухаммед выделял эту ночь для усиленных молитв и поста.

С течением времени сложились ключевые ритуалы:



Бодрствование — верующие проводят ночь в молитвах, чтении Корана и размышлениях.



— верующие проводят ночь в молитвах, чтении Корана и размышлениях. Пост — 15-го Шаабана соблюдается ураза как подготовка к Рамадану.



— 15-го Шаабана соблюдается ураза как подготовка к Рамадану. Ритуальное омовение (гусль) — символизирует очищение перед духовными практиками.

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Различия в трактовках между суннитами и шиитами • Сунниты считают, что молитвы в эту ночь предопределяют судьбу человека на год. Они уделяют особое внимание личному обращению к Аллаху, чтению суры «Ясин» и покаянию.



• Шииты связывают Бараат с ожиданием прихода имама Махди — «обновителя веры», который, по их убеждениям, установит справедливость на Земле. Для них это также время молитв за возвращение Махди (человека, который придет для укрепления и обновления веры мусульман в дни, предшествующие наступлению Судного дня).



Развитие праздника и современное значение

Изначально Ночь Бараат не сопровождалась массовыми обрядами. В ранние века мусульмане проводили ее в уединении, следуя примеру пророка. Однако к X–XI векам, с ростом влияния суфийских традиций, появились дополнительные ритуалы: коллективные зикры (поминания Аллаха) и посещение могил.

Несмотря на критику со стороны некоторых богословов (например, салафитов, считающих Ночь Бараат нововведением), она остается важной частью исламского календаря. Сегодня Ночь Бараат отмечают в более чем 50 странах, включая Россию, Турцию, Казахстан и многие арабские государства. Это событие стало символом духовного обновления. Ночь напоминает мусульманам о необходимости самоконтроля, прощения и подготовки к Рамадану.

Как сказано в одном из хадисов: «Сердце того, кто оживит Ночь Бараат молитвой, не умрет в день, когда умрут сердца».

Традиции Ночи Бараат: как провести священное время

Ночь Бараат — это время глубокого духовного очищения, когда мусульмане обращаются к Аллаху с молитвами о прощении грехов и благополучии. Существует несколько традиций, основанных на исламских учениях, обратил внимание Рушан Аббясов.

1. Бодрствование и молитвы. Верующие проводят ночь в бдении, читая Коран, совершая намазы и дуа (личные молитвы). Особое внимание уделяется суре «Ясин», которую рекомендуется прочитать трижды:

первое чтение — для счастья в этом и загробном мире;



— для счастья в этом и загробном мире; второе — для долголетия;



— для долголетия; третье — для защиты от зла.

Также читают тасбих-намазы (молитвы раскаяния) и салават (благословения пророку Мухаммеду).

2. Ритуальное омовение (гусль). Перед началом ночи совершают полное омовение тела, символизирующее очищение души. Если это невозможно, допустимо ограничиться малым омовением (тахарат) — мыть лицо от корней волос на лбу до подбородка; мыть руки, включая локти; мыть ноги, включая щиколотки.

3. Пост на следующий день. 15-го Шаабана (после Ночи Бараат) соблюдают однодневный пост. Это подготовка к Рамадану и знак благодарности за милость Аллаха.

4. Помощь нуждающимся. Раздача милостыни (закят) и поддержка бедных считаются важными действиями, усиливающими шансы на прощение.

5. Поминание усопших. Мусульмане молятся за души умерших родственников, прося для них милости и благоденствия в загробной жизни.

close Saudi Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

В это благословенное время мусульмане усердствуют в поклонении: читают Священный Коран, совершают дополнительные намазы и возносят молитвы-дуа. Желательным действием является соблюдение поста 15-го числа месяца Шаабан, то есть после ночи Бараат, потому как к этому призывал сам пророк Мухаммад (мир ему). В эту ночь принято проявлять милосердие: раздавать милостыню, помогать бедным и нуждающимся. Рушан Аббясов муфтий, председатель Духовного управления мусульман МО

Что запрещено в Ночь Бараат: главные табу

В священную Ночь Бараат существует несколько запретов, о которых должны помнить все верующие мусульмане.

Сон. Бодрствование — обязательное условие. Однако если по какой-то причине верующие мусульмане не в силах бороться со сном, то уснуть разрешается только в священном месте — в мечети.

Праздничные застолья. Нельзя устраивать торжества, готовить особые блюда или накрывать столы. Это время для молитв, а не для мирских удовольствий.

Грехи и запретные действия. Употребление алкоголя, сплетни, ссоры и другие грехи в эту ночь считаются особенно тяжкими, так как их последствия усугубляются и сильно влияют на судьбу верующего.

Массовые собрания. Коллективные молитвы или религиозные лекции не одобряются. Поклонение в эту священную ночь должно быть индивидуальным и уединенным.

Пренебрежение обязательными молитвами. Пропущенные намазы (фаджр, зухр и другие) следует восполнить до начала Ночи Бараат .

Советы для искреннего поклонения • Чтение Корана. Помимо «Ясин», рекомендуется читать суры «Аль-Фатиха», «Аль-Ихляс» и «Аль-Кадр».

• Искренность. Важнее не количество молитв, а глубина раскаяния и чистота намерений.

• Примирение. Перед священной ночью стоит простить обиды и попросить прощения у близких.

«Ночь Бараат — это время духовного очищения, покаяния и молитвенного обращения к Творцу с искренними просьбами. В этот период мусульмане стремятся очистить свои сердца, укрепить свою веру и связь с Богом, испрашивая Его о прощении и милости. Это ночь, когда каждому предоставляется возможность начать новый путь, освободивший его от прошлых ошибок и грехов. Верующие встречают ночь Бараат с открытым сердцем и глубоким чувством духовной преданности, стараясь воспользоваться каждым моментом этого благословенного времени», — заключил муфтий Рушан Аббясов.