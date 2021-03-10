Стала известна новая версия катастрофы пропавшего малазийского MH370

Эксперты назвали новую версию катастрофы пропавшего Boeing MH370. Об этом сообщает Daily Mail.

Соответствующее заявление было сделано после изучения найденного в августе 2020 года в Северной Африке фрагмента крыла, которое предположительно принадлежало самолету.

Так, специалисты считают, что лайнер на большой скорости столкнулся с поверхностью Индийского океана, контроль над управлением боинга был потерян. По их словам, обломки MH370 могут залегать на глубине на расстоянии 2000 километров от мыса Луин.

Возглавлявший ранее поисковую операцию Питер Фоули согласился с мнением специалист Майкл Экснер, который осмотрел обломок, о том, что крыло «почти наверняка» является частью пропавшего самолета.

Кроме того, он отмечает, что в ходе поисковой операции не были исследованы большие участки морского дна в районе мыса Луин, для которого характерны глубокие каньоны и подводные возвышенности.

Ранее стало известно, что пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью.

Авиакатастрофа произошла в ночь на 8 марта 2014 года, когда самолет Boeing 777, совершавший перелет из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров. На борту самолета находились 238 человек.