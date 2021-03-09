Впервые с начала октября в России выявили менее 10 тысяч случаев COVID-19

За сутки в России было зарегистрировано 9445 случаев COVID-19, показатель оказался ниже десяти тысяч впервые с 2 октября. Об этом сообщают в оперативном штабе.

По данным штаба, за последние сутки было инфицировано 10 253, темп прироста уменьшился до 0,22 процента. Выписались 9931, умерли 336.

Были зафиксированы новые случаи заражения в 84 российских регионах, 10,9% заразившихся не имели симптомов коронавирусной инфекции.

Всего в России коронавирусом заразились более 4,3 млн человек, более 89 тысяч из них скончались, более 3,9 млн — вылечились.

Ранее инфекционист рассказал, что ситуация с COVID-19 должна стабилизироваться к лету.