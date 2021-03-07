Швейцария запретила ношение паранджи в общественных местах

Власти Швейцарии приняли решение запретить ношение паранджи и никабов в общественных местах, такое решение было принято в ходе проведенного референдума. Об этом сообщает Swiss Info со ссылкой на данные общественной телерадиокомпании SRG.

В частности закон предполагает наложение запрета на сокрытие лица во время нахождения в публичных местах с помощью предметов гардероба, например балаклавы, платка.

Руководитель НИИ изучения общественного мнения GFS.Bern Лукас Гольдер уточнил, что в поддержку законопроекта выступили 52,7% респондентов.

Данная инициатива также распространяется на иностранных туристов.

Исключением для данного правила станут места религиозного культа, а также случаи, когда лицо закрыто по медицинским показателям.