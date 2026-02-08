Размер шрифта
Армия

ВСУ готовят дополнительные рубежи обороны в Харьковской области

РИА Новости: ВСУ оборудуют в Харьковской области запасные оборонительные рубежи
Reuters

Понтонно-мостовую бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросили в Харьковскую область для оборудования запасных рубежей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Противник активно оборудует запасные оборонительные рубежи, готовясь выстраивать линию обороны по естественным преградам», — говорится в сообщении.

Предполагается, что их усилия смогут замедлить продвижение ВС России.

7 февраля подразделения группировки войск «Север» ВС РФ в результате боев установили контроль над населенным пунктом Чугуновка в Харьковской области. По информации Минобороны РФ, в ходе боев российские силы разгромили две мотопехотные бригады противника.

В свою очередь начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал о взятии поселка Купянск-Узловой в Харьковской области. В заблокированном районе населенного пункта оставались до 800 украинских военных.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли более 30 населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях.
 
