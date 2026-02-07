В Москве Mercedes вылетел с эстакады и упал на другую машину, двое погибли

На МКАД в Москве затруднено движение после смертельного ДТП с Mercedes

В Москве в ДТП с Mercedes погибли два человека. Об этом сообщает 112.

По предварительной информации, авария произошла на 77-м км МКАД. Иномарка вылетела с эстакады вниз и опрокинулась на другие автомобили. Находившиеся внутри Mercedes люди не выжили. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

В столичном Дептрансе подтвердили, что на 77-м км произошло ДТП с участием нескольких машин и призвали водителей выбирать пути объезда.

