В Москве Mercedes вылетел с эстакады и упал на другую машину, двое погибли

На МКАД в Москве затруднено движение после смертельного ДТП с Mercedes
Cherries/Shutterstock/FOTODOM

В Москве в ДТП с Mercedes погибли два человека. Об этом сообщает 112.

По предварительной информации, авария произошла на 77-м км МКАД. Иномарка вылетела с эстакады вниз и опрокинулась на другие автомобили. Находившиеся внутри Mercedes люди не выжили. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

В столичном Дептрансе подтвердили, что на 77-м км произошло ДТП с участием нескольких машин и призвали водителей выбирать пути объезда.

В конце января автомобиль губернатора Курской области Александра Хинштейна занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. В результате аварии вместе с бедренной костью он сломал три ребра и два поперечных отростка позвонка. Первую помощь главе региона оказали врачи проезжавшей мимо скорой.

Ранее увлеченная фэн-шуй женщина переставила зеркало во дворе и спровоцировала ДТП.
 
