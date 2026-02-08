Размер шрифта
Приемный сын Сырского ответил на вопрос о контактах с главкомом ВСУ

РИА: пасынок главкома ВСУ Сырского заявил, что давно не общается с отчимом
Пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван Сырский заявил РИА Новости, что уже давно не общается с отчимом и его семьей.

«Нет, не общаюсь. Вообще. Давно», — ответил Иван на соответствующий вопрос.

Иван жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию вместе с братом и матерью.

Летом 2024 года пасынок Сырского заявил, что главком ВСУ никогда не считал себя украинцем. По словам Ивана, его отчим часто критиковал украинские власти за политические решения и коррупцию. В младшем возрасте самого Ивана возили в гости к родителям Сырского в Подмосковье и во Владимир. Пасынок главкома украинской армии подчеркнул, что тогда вся его семья считала себя русскими, и он никогда не слышал ни от кого плохого слова о России или Донбассе.

В марте 2024 года Иван Сырский попросил президента России Владимира Путина предоставить ему гражданство РФ, поскольку он считает себя русским. После этого пасынок главкома ВСУ рассказал об угрозах в свой адрес за пророссийскую позицию и участие в активных действиях русской общины Австралии.

Ранее в Госдуме предрекли скорую отставку главкома ВСУ.
 
