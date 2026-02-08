Российские военнослужащие поразили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«В районе населенного пункта Сутиски выявлен и уничтожен командный пункт 711-й ОБР (отдельной бригады разминирования — «Газета.Ru») государственной службы транспорта Украины», — рассказал источник агентства.

Он уточнил, что данное соединение ВСУ занималось установкой минных заграждений на территории Сумской области.

8 февраля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что бойцы Вооруженных сил РФ планомерно развивают успех в районе населенных пунктов Комаровка и Белая Береза в Сумской области. К текущему моменту им удалось расширить буферную зону на данном участке фронта до порядка 15 км.

За два дня до этого пресс-служба российского министерства обороны заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Поповка в Сумской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север», уточнили в ведомстве.

Ранее журналисты выяснили, что ВСУ стянули к Сумам рекордное число расчетов беспилотников.