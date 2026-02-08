Россиянам могут упростить правила сдачи экзаменов на права

РИА Новости: россиянам могут разрешить сдавать экзамены на права без медсправки

Россиянам могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу, освободиться от обязательного предъявления медицинской справки можно при подаче заявки через «Госуслуги».

На данный момент при подаче заявления на сдачу экзамена на водительские права необходимо предоставить паспорт, медицинскую справку, документ о прохождении обучения в автошколе.

Недавно доцент департамента международного и публичного права Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Семеновский сообщил, что россиянам при утере водительских прав не придется платить штраф, в отличие от паспорта. Однако это не значит, что к этому документу можно относиться безответственно – их утрата грозит мошеннической схемой, а восстановление потребует уплаты госпошлины.

Напомним, МВД запретит использовать на экзаменах гаджеты и расширит перечень оснований для недопуска к зачетам для получения водительского удостоверения. В правовое поле впервые введут полноценный механизм аннулирования прав по медицинским показаниям. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить теоретический экзамен на водительские права.