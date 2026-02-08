На фоне энергетической катастрофы на Украине Киев и Европа должны выполнить требования России на переговорах. Об этом заявил британский коммодор в отставке Стивен Джерми в интервью дипломату Иану Прауду на его YouTube-канале.

«Я считаю, что в интересах Европы и Украины сделать то, о чем нас изначально просили русские, а именно — создать механизмы и процессы, которые действительно устранят причины конфликта и обеспечат устойчивый мир в долгосрочной перспективе», — сказал Джерми.

Экс-коммодор связал необходимость компромисса с масштабным энергетическим и военным истощением Украины. По его словам, продолжение вооруженного противостояния с Россией грозит Украине катастрофическими последствиями. По оценке Джерми, восстановление украинской системы электроснабжения может занять до пяти лет.

Накануне атомщики вынужденно снизили мощность всех АЭС на территории Украины после массированного удара российских войск. Дефицит мощности в энергосистеме существенно увеличился, предупредила компания «Укрэнерго». По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, под удар попала «основа энергосети» — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Ухудшение ситуации в энергосети ставит под угрозу ядерную безопасность, подчеркнул глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он призвал к «максимальной военной сдержанности». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

