В Подмосковье медики пытались насильно вколоть журналисту неизвестный препарат

СК завел дело на медцентр, где журналисту пытались насильно вколоть препарат
Global Look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подмосковного реабилитационного центра, сотрудники которого пытались насильно вколоть корреспонденту, проводившему журналистское расследование, неизвестный препарат. Об этом сообщили в СК РФ.

По данным ведомства, о происшествии рассказал в эфире один из федеральных телеканалов. Корреспондент отправился в Подмосковье в реабилитационный центр, чтобы провести журналистское расследование, однако столкнулся с противодействием сотрудников, которые попытались насильно вколоть ему неизвестный препарат. СК не называет имя журналиста и СМИ, на которое он работает. По данным этого издания, медцентр ведет незаконную деятельность, в том числе оказывает «лечебные» услуги совершенно здоровым людям без их согласия.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — отмечается в сообщении СК.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву отчитаться о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

7 февраля Telegram-канал Baza писал, что жительницу Дагестана не спасли после обращения в частную клинику Дербента. По его данным, женщина пришла в медучреждение на УЗИ. Помимо этого, ей сделали обследование матки, благодаря которому выявили патологию женской репродуктивной системы. Пациентка решилась на операцию, после которой у женщины поднялась температура, появился озноб, однако врачи отправили ее домой. На следующий день ей стало хуже, однако врачи якобы отказывались переводить женщину в стационар. Позже, когда в дело вмешались родственники, пациентку направили в реанимацию, но спасти ее не удалось.

Ранее на Кубани мальчик не выжил после того, как врач неправильно поставил диагнозы.
 
