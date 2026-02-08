Размер шрифта
Вокалист 3 Doors Down умер в 47 лет

Вокалист 3 Doors Down Брэд Арнольд умер в возрасте 47 лет после борьбы с раком

На 48-м году жизни после борьбы с раком почек умер солист рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд. Об этом сообщила группа в соцсетях.

В посте уточняется, что исполнитель умер во сне. Рядом с ним находились члены его семьи.

Весной прошлого года Арнольд рассказал, что у него нашли последнюю стадию рака. Он обратился к врачу, после того как несколько недель чувствовал себя плохо. У артиста обнаружили светлоклеточный рак почки, который дал метастазы в легкие.

После этого рок-группа отменила летний концертный тур. В обращении к фанатам вокалист заявил, что молится Богу и не боится болезни.

3 Doors Down существует с 1996 года. Кроме Арнольда, ее основателями были Мэтт Робертс (гитара) и Тодд Харрелл (бас). Коллектив наиболее известен по песням «Kryptonite» и «Here without you». 3 Doors Down продала более 30 млн альбомов по всему миру. Ее считают одной из групп, определивших звучание мейнстрим-рока начала 2000-х.

